Neustrelitz

Tödlicher Wohnhausbrand: Gutachter soll Ursache herausfinden

28.09.2020, 07:50 Uhr | dpa

Drei Tag nach einem Feuer mit einem Toten in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz ist die genaue Brandursache noch unklar. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, werden nun ein Gutachter die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, und das Umfeld genauer untersuchen. Ob der Sachverständige noch am Montag zu einem Ergebnis kommt, sei aber unklar. Nach ersten Ermittlungen soll es am Freitag in der Wohnung des 55-Jährigen erst eine Verpuffung gegeben haben, bevor das Feuer ausbrach. Der Mann sei allein in der Wohnung gewesen. Polizeikräfte hatten den Mann liegend am Boden in der Wohnung gefunden und geborgen. Er kam in eine Spezialklinik nach Berlin, wo er später an seinen Verletzungen starb.

In sozialen Netzwerken hatte der Mann vorher mitgeteilt, dass er nach seiner Auffassung rituelle Handlungen mit Feuer aus Propangasflaschen in dem Haus vollzogen hatte. Die anderen Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, beklagen aber Schäden durch Löschwasser und Schaum. Der Schaden wird vom Hauseigentümer auf mehr als 100 000 Euro geschätzt.