Magdeburg

Corona: Uni-Rektor befürchtet Einfluss auf Hochschulfinanzen

28.09.2020, 15:53 Uhr | dpa

Der Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Jens Strackeljan, hat Sorge, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie gravierende Folgen auf die Hochschulfinanzierung haben. An der Universität zeichne sich ein deutlicher Rückgang bei den Studienanfängern ab. "Die Zahlen der nationalen Bewerber, die bisher immatrikuliert sind, können uns nicht zufriedenstellen. Ich rechne mit zirka 25 Prozent weniger, damit wir eine Planungsgröße haben, auch im Hinblick auf die Raumplanung", sagte Strackeljan der Deutschen Presse-Agentur.

Der Rückgang bei den internationalen Studienbewerbern liege bundesweit bei 20 Prozent. Weil ihr Anteil an der OVGU mit 35 Prozent unter allen Anfängern besonders hoch ist, wirke sich der Rückgang hier besonders stark aus. "Und in Zeiten der Pandemie ist eine Bewerbung überhaupt keine Garantie, dass der Studienplatz auch wirklich angenommen werden kann", sagte Strackeljan.

Gemäß der gerade auf neue Füße gestellten Finanzierung zählten künftig nicht mehr nur die Studienanfänger, sondern auch die Studierenden in der Regelstudienzeit und Absolventen, sagte Strackeljan. Diejenigen Internationalen etwa, die jetzt nicht nach Magdeburg kämen, würden auch nie Studierende in der Regelstudienzeit und auch nie Absolventen. "60 Prozent wird zukünftig das Kriterium Studieren in der Regelstudienzeit zählen. Und deshalb ist eine Nicht-Immatrikulation in diesem Jahr ein Faktor für die kommenden Jahre. Deshalb treibt mich das so um", sagte Strackeljan.

"Wir bräuchten zirka 2200 Anfänger pro Jahr, das ist unser Beitrag zu den 9800, die Sachsen-Anhalt mit dem Bund vereinbart hat, damit die Mittel aus dem Hochschulpakt und zukünftig dem Zukunftsvertrag fließen." Der Uni-Rektor sagte weiter: "Aktuell stehen wir bei der Hälfte, aber die Fristen in diesem Jahr wurden auch verschoben. Eine Immatrikulation ist bis Ende Oktober möglich."