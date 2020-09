Wiesbaden

Keine Einschränkungen für Feiern daheim, aber Empfehlungen

29.09.2020, 19:12 Uhr | dpa

Hessen verhängt wegen der Corona-Pandemie weiterhin keine Beschränkungen für private Feiern zuhause, spricht aber dringende Empfehlungen dafür aus. Die Zahl der Gäste soll dabei an die sogenannte Inzidenz gekoppelt sein, einer wichtigen Kennziffer für den Verlauf der Pandemie. Werden 35 oder mehr Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen verzeichnet, dann sollte die Zahl der Gäste bei einer Privatfeier 25 nicht überschreiten, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag nach einer Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Bundesländern. Bei einer Inzidenz von 50 sollte die Zahl der Gäste bei maximal 10 liegen.

Anders sieht es dagegen bei privaten Festen und Feiern in angemieteten Räumen aus, für die strengere Regeln gelten, die auch kontrolliert werden können: Werden demnach regional mehr als 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen registriert, sind noch höchstens 50 Gäste für solche Feiern zugelassen. Bei einer Inzidenz von 50 sind es noch 25 Gäste.