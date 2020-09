Herbstwetter bleibt wechselhaft

30.09.2020, 08:25 Uhr | dpa

Das Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich weiter von seiner wechselhaften Seite. Die Höchstwerte liegen an diesem Mittwoch bei milden 17 bis 20 Grad, allerdings bleibt es mit Nebel, Wolken und einzelnen Regenschauern trüb. Ein ähnliches Bild zeichnet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Mittwochmorgen für den Rest der Woche. Am Donnerstag wird es regnerisch, auch am Freitag muss noch mit Niederschlag gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen dann nur noch 11 bis 17 Grad.