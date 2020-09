Leverkusen

Neu-Leverkusener Arias hofft auf ersten Einsatz am Samstag

30.09.2020, 12:52 Uhr | dpa

Bayer Leverkusens neuer Rechtsverteidiger Santiago Arias hofft auf seinen ersten Bundesligaeinsatz am nächsten Samstag beim VfB Stuttgart. "Ich fühle mich schon als fester Bestandteil der Mannschaft und bin zu 100 Prozent fit. Ich warte jetzt auf die Entscheidung des Trainers. Ich möchte meine Erfahrung gerne ins Team bringen", sagte der kolumbianische Fußball-Nationalspieler am Mittwoch. Bayer hatte den 28-Jährigen in der vergangenen Woche von Atletico Madrid mit Kaufoption für eine Saison ausgeliehen.

Die Umstellung habe schnell funktioniert, meinte der Kolumbianer, der vor seinem bislang zweijährigen Engagement in Spanien fünf Jahre bei der PSV Eindhoven unter Vertrag stand. "Hier in Leverkusen ist der Ballbesitz wesentlich wichtiger als bei Atletico. Dort musste erst einmal die Null stehen, und dann wurde auf Sieg gespielt", sagte Arias, der in Madrid noch einen Vertrag bis 2023 hat, zuletzt aber nur zweite Wahl auf der Rechtsverteidigerposition war.