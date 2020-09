Magdeburg

Warnstreiks bei Abfallwirtschaft Magdeburg

30.09.2020, 14:47 Uhr | dpa

Die Magdeburger müssen sich darauf einstellen, dass ihre Mülltonnen in den kommenden Tagen nicht geleert werden. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten der städtischen Abfallwirtschaft für Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks auf, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Da wegen des Feiertags auch am Samstag nicht gearbeitet werde, dürfte sich einiges an Müll ansammeln. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass sich mindestens die Hälfte der 300 Beschäftigten an der Aktion beteiligt.

Mit den Warnstreiks will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Verhandlungen für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst bei den Kommunen und im Bund erhöhen. Auch im sächsischen Chemnitz sowie in den Thüringer Städten Erfurt und Weimar rief Verdi deshalb für Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks bei der Abfallwirtschaft auf.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten ein Plus von 4,8 Prozent für ein Jahr. Löhne und Gehälter sollen dabei mindestens um 150 Euro pro Monat steigen, Azubis sollen 100 Euro mehr bekommen. Zwei Gesprächsrunden brachten bisher kein Ergebnis. Am 22. und 23. Oktober soll weiter verhandelt werden.