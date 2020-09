Ludwigshafen am Rhein

Streit um Abrisskosten von Hochstraße Süd in Ludwigshafen

30.09.2020, 18:22 Uhr | dpa

Nach dem Teilabriss der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen streiten Stadtverwaltung und Abbruchunternehmen um die Kosten. Es seien Mehrkosten von 5,6 Millionen Euro entstanden, weil Stützen anders als geplant gebaut worden seien, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch. Das Unternehmen habe eine einstweilige Verfügung beantragt, über die das Landgericht Frankenthal am 20. Oktober entscheide. Die Firma hoffe auf eine außergerichtliche Einigung und sehe noch Gesprächsbereitschaft. Falls man sich jedoch nicht einige, sei ein Hauptklageverfahren nicht ausgeschlossen.

Die Stadt sieht die Forderungen nicht in diesem Maße als berechtigt an. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte am Mittwoch, es gebe Vorgaben, wie mit Steuergeld umgegangen werden müsse. Zu Details wolle die Stadt wegen des laufenden Verfahrens keine Auskunft geben. Über den Streit hatte zuvor "Die Rheinpfalz" berichtet.

Die Demontage der rund 500 Meter langen Trasse begann Mitte Juni und war am vergangenen Wochenende offiziell abgeschlossen worden. Der Abriss war nötig, weil das Teilstück Statikern zufolge einzustürzen drohte. Der auf pilzförmigen Pfeilern ruhende Abschnitt war wegen Rissen in der Konstruktion bereits im August 2019 gesperrt worden.

Die Hochstraße Süd gilt mit der ebenfalls maroden Nord-Trasse als wichtige Verkehrsachse der Metropolregion Rhein-Neckar mit Kommunen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Ludwigshafen hofft auf einen Neubau der Verbindung bis 2025.