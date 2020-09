Bad Krozingen

62-Jähriger stirbt bei Frontalkollision im Breisgau

30.09.2020, 21:14 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Bad Krotzingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am Mittwochnachmittag ein 62-jähriger Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Freiburger Polizei war der 62-Jährige mit seinem Wagen aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengeprallt. Er starb noch am Unfallort. Die Landstraße blieb über Stunden voll gesperrt.