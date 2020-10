Neubrandenburg

Kunsthistorikerin erhält Annalise-Wagner-Preis

01.10.2020, 02:16 Uhr | dpa

Für ihre Arbeit über die historische, aber seit 1945 verschwundene Neubrandenburger Kunstsammlung wird die Kunsthistorikerin Elke Pretzel an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) geehrt. Sie erhält den diesjährigen Annalise-Wagner-Preis, der im Kulturquartier in Neustrelitz übergeben wird. Dieser ist mit 2500 Euro dotiert und soll Texte würdigen, die an die historische Region Mecklenburg-Strelitz erinnern. Die Laudatio soll der Vorstand der Stiftung Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste, Gilbert Lupfer, halten.

Pretzels kunstwissenschaftliche Dissertation trägt den Titel "Eine gebrochene Sammlung. Die Städtische Kunstsammlung Neubrandenburg (1890-1945)". Die historische Sammlung hatte mehr als 10 000 Bilder, Porzellanteile und Skulpturen. Sie waren nach Angaben der Familie des letzten Sammlungsleiters Anfang April 1945 verladen und nach Westen transportiert worden. Dann verlor sich die Spur. Teile der Porzellansammlung wurden später beim Bau einer Tiefgarage entdeckt. Dieses Schicksal gilt als Beispiel für Kulturgutverluste kleinerer Museen in der Nachkriegszeit.

Der Preis wird seit 1992 verliehen und erinnert an die Neustrelitzer Autorin und Heimatforscherin Annalise Wagner (1903-1986) und ihr Archiv über Kultur und Literatur in Mecklenburg-Strelitz.