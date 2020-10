Greifswald

Holzschuppen brennt: Polizei vermutet Brandstiftung

01.10.2020, 05:41 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Holzschuppens im Landkreis Vorpommern-Greifswald ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Feuer sei in der Nacht zum Donnerstag in Greifswald ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Insgesamt sieben Menschen aus drei angrenzenden Häusern mussten während des Einsatzes ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. In dem Schuppen brannten ein Auto, vier Motorräder und Werkstattgeräte ab. Außerdem wurde eine Hausfassade beschädigt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.