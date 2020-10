Treuen

Radfahrerin bei Unfall im Vogtlandkreis schwer verletzt

01.10.2020, 06:25 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall in Treuen (Vogtlandkreis) ist eine 55 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei Zwickau am Donnerstag mitteilte, verlor die Frau am Mittwochabend beim Befahren einer stark abfallenden Straße die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Es gab keine Fremdeinwirkung oder weitere Verletzte. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.