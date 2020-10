Altentreptow

Riesenstein soll Gäste nach Altentreptow locken

01.10.2020, 09:27 Uhr | dpa

Der Klosterberg mit dem riesigen "Großen Stein" in Altentreptow bei Neubrandenburg soll zu einem touristischen Ausflugsziel umgestaltet werden. Dafür hat der Vorpommern-Rat 70 000 Euro zugesagt, wie Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann am Donnerstag sagte. Altentreptow, das bis 1939 Treptow an der Tollense hieß und früher zu Pommern gehörte, habe große Teile des Geländes erworben und will es neu gestalten. Dafür habe das Schweriner Wirtschaftsministerium rund eine Million Euro in Aussicht gestellt. "In dem Zuge soll der Riesenfindling auch etwas gehoben werden, damit man ihn besser sieht", sagte Dahlemann.

Der "Große Stein" zählt zu den größten Findlingen Norddeutschlands. Seine Maße: Acht Meter lang, sechs Meter breit und mehr als fünf Meter hoch. Dabei liege der größte Teil des Hammergranitsteines noch unter der Erde, berichten Forscher. Sein Gewicht wird auf 360 Tonnen geschätzt. Der Riesenstein lag bisher eingeengt in einer Kleingartenanlage, wo er wenig zur Geltung kam. "Es soll ein touristischer Anziehungspunkt werden", beschrieb es Dahlemann.

Der Vorpommern-Rat sagte auch 50 000 Euro für die Restaurierung einer Burgruine in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) zu. Weitere rund 100 000 Euro für die Mittelalter-Burgruine aus dem Jahr 1250 sollen von Bund und Stadt kommen. Außerdem soll die Erarbeitung eines "Pommerschen Klosterbuchs" mit 100 000 Euro unterstützt werden.