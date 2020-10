Wiesbaden

Polizei umstellt Haus nach Schüssen aus Schreckschusspistole

01.10.2020, 11:02 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Unbekannter hat im Speicher eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden aus einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse abgegeben. Die Polizei umstellte sicherheitshalber am Mittwoch das Haus - fand allerdings nur leere Patronenhülsen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Von dem Schützen fehlte zunächst jede Spur. Die Beamten baten Zeugen, sich zu melden.