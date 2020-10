Söhlde

Autofahrerin mit knapp 3,6 Promille erwischt

01.10.2020, 11:19 Uhr | dpa

Mit knapp 3,6 Promille ist eine Autofahrerin im Kreis Hildesheim aus dem Verkehr gezogen worden. Die 35-Jährige war wegen unsicherer Fahrweise gemeldet worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie gab bei der Kontrolle an, zuvor zwei Gläser Sekt getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest in Söhlde am Mittwoch ergab einen Wert von 3,59 Promille. Die Beschuldigte wurde von den Beamten für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.