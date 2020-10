Soltau

Wohnwagen von Prostituierter brennt: Frau bleibt unverletzt

01.10.2020, 12:51 Uhr | dpa

Der Wohnwagen einer Prostituierten ist in Soltau in Brand geraten. Die Frau habe den Wagen unverletzt verlassen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er hatte sich an der Bundesstraße 209 am Mittwochnachmittag entzündet, die Polizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand von einer defekten Heizung aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Schadenshöhe war zunächst unklar. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Bundesstraße gesperrt. In Niedersachsen stehen Wohnwagen von Prostituierten häufig am Waldrand und auf einsamen Parkplätzen an Bundesstraßen.