Schwerin

Tag der Einheit: Festempfang in Schwerin und kleine Feste

01.10.2020, 14:16 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Pandemie fallen die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit und zur Landesgründung in diesem Jahr auch in Mecklenburg-Vorpommern deutlich kleiner aus als sonst. Bei einem Empfang in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin würdigt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag, dem Vorabend des Nationalfeiertages, die Wiedervereinigung und die Gründung des Bundeslands vor 30 Jahren. Dazu wurden 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt sowie Bürger eingeladen.

Wegen der fortdauernden Abstandsgebote wurde die Teilnehmerzahl begrenzt. Gastgeber für die bundesweite Einheitsfeier ist in diesem Jahr Brandenburg, allerdings ebenfalls mit reduziertem Programm.

Auch in den Kreisen und Städten Mecklenburg-Vorpommerns wird es am Freitag und Samstag Veranstaltungen zu 30 Jahren Deutscher Einheit geben. In einer Videobotschaft würdigte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt bereits am Donnerstag die Leistung der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern während der vergangenen dreißig Jahre.