Schwerin

Landesregierung und Finanzausschuss beraten zu MV Werften

01.10.2020, 14:30 Uhr | dpa

Die Rettung der MV Werften wird erneut Thema in Kabinett und Landtag. Für Freitag beraumte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach Angaben eines Sprechers eine Telefonschalte der Landesregierung dazu an. Am Montag kommt der Finanzausschuss des Landtags zu einer weiteren Sondersitzung zusammen, um über die Situation auf den MV Werften zu beraten.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich der Bund grundsätzlich bereit erklärt haben soll, den Schiffbaubetrieben in Wismar, Rostock und Stralsund einen Überbrückungskredit über 190 Millionen Euro zu gewähren und damit die Finanzierung bis zum Jahresende sicherzustellen. Allerdings stehen dem Vernehmen nach noch abschließende Beratungen in den zuständigen Gremien aus.