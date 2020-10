Sömmerda

Bei Metallsuche in der Unstrut Kriegsmunition gefunden

01.10.2020, 14:41 Uhr | dpa

Bei der Suche nach Metall in der Unstrut hat ein 27-Jähriger in Sömmerda stark korrodierte Kriegsmunition aus dem Fluss gefischt. Der Mann suchte am Mittwoch von einer Brücke aus mit einem Magnet an einer Angel nach Metallgegenständen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei blieb die Munition an dem Magneten hängen. Der Kampfmittelräumdienst nahm sich der Fracht an. Die Munition stamme vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg, hieß es.