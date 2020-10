Weiden in der Oberpfalz

Junger Mann ertrunken: Drei Bekannte in U-Haft

01.10.2020, 18:56 Uhr | dpa

Nach dem Ertrinken eines 22-Jährigen in einem Kanal im oberpfälzischen Weiden sitzen drei Bekannte des Mannes in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen die zwei jeweils 23 Jahre alten Männer und eine 21-jährige Frau dem ins Wasser gefallenen, betrunkenen Mann nicht geholfen haben. Dem Trio wird deswegen nun Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen.

Der 22-Jährige war am 12. September tot aus dem Kanal geborgen worden. Durch Zeugenhinweise kam die Kripo auf die Spur der drei Verdächtigen, die zuvor mit dem verunglückten jungen Mann unterwegs gewesen sein sollen. Die Ermittler werfen den Festgenommenen vor, dass sie dem wegen seiner Alkoholisierung hilflosen 22-Jährigen nicht geholfen haben. Alle drei hätten gesehen, wie ihr Begleiter ins Wasser fiel.