Bad Berleburg

Gullydeckel-Prozess: Urteil gegen Lokführer erwartet

02.10.2020, 03:05 Uhr | dpa

Aussenansicht des Amtsgerichts in Bad Berleburg. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Im Gullydeckel-Prozess wird heute (09.00) das Urteil des Amtsgerichts Bad Berleburg gegen den angeklagten Lokführer erwartet. Vor rund anderthalb Jahren waren nahe Siegen zwei schwere Gullydeckel in die Frontscheibe seiner Regionalbahn gekracht. Der Lokführer in dem frühmorgens noch unbesetzten Zug der Hessischen Landesbahn blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, das Ganze "aus nicht bekannter Motivlage" inszeniert, also eine Straftat vorgetäuscht zu haben.

In dem weit über NRW hinaus Aufsehen erregenden Fall waren zunächst eine Amoklage und ein Mordanschlag nicht ausgeschlossen worden. Dann fiel der Verdacht auf den Zugführer selbst. An den Seilen, an denen die Kanaldeckel befestigt waren, hatten Ermittler seine DNA-Spuren gefunden. Der heute 50-Jährige hatte den Tatvorwurf zu Prozessbeginn vor zwei Wochen über seinen Verteidiger zurückgewiesen.