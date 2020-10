Lübeck

Vier Menschen nach Schlägerei ins Krankenhaus gebracht

02.10.2020, 06:45 Uhr | dpa

Nach einer Schlägerei bei einem Großmarkt in Lübeck sind vier Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Am Donnerstagabend war zunächst eine Gruppe von Frauen in Streit geraten und aufeinander losgegangen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Anschließend schalteten sich auch ihre Männer ein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar.

Die Polizei war daraufhin mit fünf Streifenwagen und zwei Hunden vor Ort, um die Situation zu klären, wie der Sprecher weiter sagte. Unter anderem sei Pfefferspray im Einsatz gewesen. Vier der Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Zur Schwere ihrer Verletzungen und der Zahl der insgesamt beteiligten Menschen konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.