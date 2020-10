Steinfurt

Brand in Steinfurt: Künstler wird vermisst

02.10.2020, 08:20 Uhr | dpa

In Steinfurt bei Münster wird nach einem Brand in einem Wohnhaus eine Person vermisst. Es handle sich wohl um den Künstler, der das Haus bewohne, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Im ersten Obergeschoss des Hauses war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte sich ins Dachgeschoss ausgebreitet. Die Feuerwehr rückte an und begann mit Löscharbeiten. Am Morgen war der Brand unter Kontrolle. Das Haus konnte jedoch wegen Einsturzgefahr nicht betreten werden. Ein Baustatiker sei unterwegs, sagte der Sprecher. "Es wird vermutet, dass noch eine Person im Gebäude ist."