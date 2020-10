Kirtorf

Proteste und Einsatz wegen Rodungen für A49 gehen weiter

02.10.2020, 08:24 Uhr | dpa

Polizei und Umweltschützer stellen sich auf einen weiteren Protesttag gegen die ersten Rodungen für den umstrittenen Ausbau der Autobahn 49 ein. Zahlreiche Einsatzkräften waren nach Beobachterangaben auch am Freitagmorgen wieder vor Ort am Herrenwald bei Stadtallendorf in Mittelhessen. Aktivisten berichteten am Freitagmorgen, dass Mitstreiter erneut in Bäume geklettert seien, um die Rodungsarbeiten zu verhindern.

"Wir gehen davon aus, dass es im Laufe des Vormittags mit den Arbeiten weitergeht", sagte ein Sprecher der Polizei. In der Nacht sei es weitestgehend ruhig geblieben. Nun bereite man sich auf die Begleitung der weiteren Baumfällarbeiten und eine mögliche Räumung vor.

Aus Protest gegen die geplanten Rodungen im Herrenwald sowie in dem nahe gelegenen Dannenröder Forst hatten sich mehrere Aktivisten in einem Waldstück bei Stadtallendorf in Bäumen verschanzt. Hunderte Polizeibeamte waren am Donnerstag im Einsatz. Der geplante Abschnitt der Autobahn soll einmal Kassel und Gießen miteinander verbinden.

Spezialkräfte der Polizei hatten ab Donnerstagnachmittag die Aktivisten von den Bäumen heruntergeholt. Bei Anbruch der Dunkelheit wurde der Einsatz jedoch beendet. Die Proteste waren im Herrenwald überwiegend friedlich geblieben, niemand wurde verletzt. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben sechs Aktivisten vorläufig fest und stellte bei 70 Menschen die Personalien fest. Sie erteilte auch mehrere Platzverweise.