Heinrichsruh

Tatverdächtiger nach versuchter Tötung verhaftet

02.10.2020, 13:21 Uhr | dpa

Handschellen sind an einem Gürtel eines Justizvollzugsbeamten befestigt. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Etwa ein Jahr nach der versuchten Tötung eines Hoteliers im Saale-Orla-Kreis ist ein 43 Jahre alter Mann aus Sachsen verhaftet worden. Das Amtsgericht Gera habe einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Deutsche aus der Region Chemnitz stehe im dringenden Verdacht, am 16. September 2019 den Hotelier aus Heinrichsruh angegriffen zu haben, als dieser ihn bei einem Einbruch in sein Haus überraschte. Der Hotelier wurde bei dem Angriff verletzt. Gegen den Tatverdächtigen werde wegen versuchten Mordes ermittelt.

Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat könnten aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht gemacht werden, hieß es. Die Kriminalpolizei sucht den Angaben zufolge jedoch Zeugen, die den Tatverdächtigen am 16. September 2019 in der Gegend um Schleiz, Bad Lobenstein oder Pößneck gesehen haben. Auffallend an ihm sei sein vernarbtes Gesicht.