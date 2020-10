Oldenburg

Mehr Medizin-Studienplätze sollen Versorgung sicherstellen

02.10.2020, 15:05 Uhr | dpa

Der Ausbau des Medizin-Studiengangs in Oldenburg soll einen wichtigen Beitrag zur ärztlichen Versorgung in Niedersachsen leisten. Das teilte das Wissenschaftsministerium am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern der Universität Oldenburg, der Kliniken und der Wirtschaft mit.

Ziel der Landesregierung ist demnach, weitere Medizin-Studienplätze an der European Medical School zu schaffen. "Wir bekennen uns zu unserem dritten hochschulmedizinischen Standort, der einen wichtigen Beitrag zur ärztlichen Versorgung im gesamten ländlichen Raum leistet", sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU).

Der Studiengang in Oldenburg wurde vor acht Jahren gegründet und hat bislang deutlich weniger Studierende als die beiden Medizin-Unistandorte Göttingen und Hannover. Die Landesregierung hatte jüngst Mittel in Höhe von 80 Millionen Euro für den Neubau eines Lehr- und Forschungsgebäudes zugesagt. Der mit 142 Millionen Euro veranschlagte Bau gilt als Schlüsselinvestition für den Ausbau des Studiengangs. Die Stadt Oldenburg stellt das benötigte Grundstück im Technologie Park Oldenburg zur Verfügung.