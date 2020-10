Norderstedt

AKN-Zug schleift Kleinkind 20 Meter weit mit

02.10.2020, 15:06 Uhr | dpa

Ein 19 Monate alter Junge ist am Bahnhof Norderstedt-Friedrichsgabe von einem anfahrenden Zug der AKN etwa 20 Meter weit mitgeschleift worden. Der Kinderwagen mit dem Jungen sei in der sich schließenden Tür eingeklemmt worden, als die Mutter den Zug verlassen wollte, teilte die Polizei am Freitag mit. Als ein Fahrgast die Notbremse zog und sich die Zugtüren öffneten, stürzte der Kinderwagen mit dem Jungen kopfüber in das Gleisbett. Durch den Aufprall und das Mitschleifen am Donnerstag sei das Kleinkind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat einen Sachverständigen mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt.