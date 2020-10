Burgwald

31-Jähriger überschlägt sich mehrmals mit Auto und stirbt

02.10.2020, 22:06 Uhr | dpa

Ein 31-jähriger ist mit seinem Auto in einer Kurve im Landkreis Waldeck-Frankenberg von der Straße abgekommen und gestorben. Er habe sich mehrfach mit dem Wagen auf der Landstraße 3076 in der Nähe von Burgwald-Bottendorf überschlagen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 31-Jährige starb noch am Unfallort. Er war allein in seinem Fahrzeug.