Konstanz

Menschenkette um den Bodensee geplant

03.10.2020, 01:18 Uhr | dpa

Zu einer Menschenkette um den Bodensee sollen sich Tausende Menschen heute verbinden. Die Kette soll durch Liechtenstein, Österreich, die Schweiz und Deutschland führen. Der Organisator auf der deutschen Seite, Gerry Mayr, und seine Mitveranstalter hoffen, dass 250 000 Menschen zusammenkommen. So viele seien nötig, um den See zu umrunden. Laut den auf deutscher Seite zuständigen Polizeipräsidien in Konstanz und Ravensburg ist schwer zu beurteilen, wie viele Menschen sich tatsächlich versammeln könnten. Bisher gebe es einige Tausend Anmeldungen.

Ziel der Aktion sei es, Menschen zusammenzubringen, die sich in Corona-Zeiten entzweit hätten, sagte Mayr. "Eine Kette soll verbinden." Nach der Aktion wollen die Organisatoren auf einer Abschlusskundgebung in Konstanz Bilanz ziehen.

Der Konstanzer Unternehmer Mayr veranstaltet am Sonntag dort auch eine Querdenken-Demonstration gegen Corona-Maßnahmen, zu der 4500 Menschen angemeldet sind.