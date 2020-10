Lübeck

Bischöfin mahnt: "Grenzen und Herzen offen halten"

03.10.2020, 12:56 Uhr | dpa

Bischöfin Kirsten Fehrs hat am Tag der Deutschen Einheit die Menschen dazu aufgerufen, weiterhin für eine offene und demokratische Kultur einzustehen. Das Wunder von 1989 und 1990 mahne, nicht nur die Grenzen, sondern auch die Herzen offen zu halten, sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am Sonnabend in Lübeck.

Fehrs forderte die Deutschen dazu auf, sich ihrer glücklichsten Momente bewusst zu bleiben. "Aus solchen Erinnerungen entsteht Rückenwind für die Stimmen der Menschlichkeit und der Hoffnung, die nicht zuletzt in der Corona-Pandemie laut geworden sind", sagte sie. Sie wünsche sich, dass Deutschland weiterhin Freundlichkeit ausstrahle im Herzen Europas.

Die Bischöfin predigte am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in einem Gottesdienst an der Grenzdokumentationsstätte in Lübeck-Schlutup, wo bis 1989 die Grenze zur DDR war. Im November 1989 hätten sich dort wildfremde Menschen in den Armen gelegen, sagte sie.

"Jetzt leben wir in einer Zeit, in der körperlicher Abstand gefordert ist", sagte sie. Doch äußerer Abstand dürfe nicht zu innerer Abgrenzung werden, mahnte sie. Sie appellierte an die Menschen: "Lasst uns gemeinsam darauf achten, dass das Virus uns nicht auseinandertreibt."