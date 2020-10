Lotte

Erster Saisonsieg für Lotte unter Trainerin Imke Wübbenhorst

03.10.2020, 16:33 Uhr | dpa

Die Sportfreunde Lotte haben in der Fußball-Regionalliga West am Samstag den ersten Saisonsieg unter Trainerin Imke Wübbenhorst geschafft. Die Tecklenburger gewannen am 7. Spieltag gegen den Tabellenzweiten Fortuna Köln mit 1:0 und verbesserten sich damit auf Rang 17. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Justin Plautz in der 60. Minute.