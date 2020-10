Ludwigshafen am Rhein

Güterschiff-Besatzungsmitglied fällt beim Reinigen über Bord

03.10.2020, 21:56 Uhr | dpa

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Besatzungsmitglied eines Güterschiffes ist auf dem Rhein bei Reinigungsarbeiten über Bord gefallen. Die DLRG, die sich zufällig auf einer Ausbildungsfahrt in der Nähe befand, rettete die mit einer Rettungsweste bekleidete Person. Das Besatzungsmitglied war lediglich leicht unterkühlt und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte am Samstag gegen 15 Uhr beim Rhein-Kilometer 421.