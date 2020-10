Penkun

Kein Fahrplan für Seuchenfall: Schweinehalter verunsichert

04.10.2020, 09:11 Uhr | dpa

Penkun (dpa/mv) - Das Näherrücken der Afrikanischen Schweinepest beunruhigt Schweinehalter in Mecklenburg-Vorpommern sehr. Zuletzt war 80 Kilometer von der Landesgrenze entfernt in Brandenburg ein infiziertes Wildschwein erlegt worden. Die Geschäftsführerin des Hybridschweinezuchtverbandes Nordost, Renate Schuster, sagt: "Es ist wichtig, jetzt einen klaren Kopf zu behalten und ein Einschleppen in die Nutztierbestände zu verhindern."

Der Verband vertritt vor allem Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Der Schweinemäster Bernd Klänhammer in Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nahe der Grenze zu Polen und Brandenburg sieht die Vorbereitungen auf den Seuchenfall kritisch. Der vom Land Mecklenburg-Vorpommern errichtete Schutzzaun zu Polen und der Wildschutzzaun an der Autobahn 11, der dieselbe Funktion erfüllen soll, greifen in dem Gebiet nicht.