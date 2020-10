Bingen am Rhein

Weltkriegsbombe in Bingen entschärft

04.10.2020, 13:08 Uhr | dpa

Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes haben in Bingen eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Etwa 1400 Anwohner hätten in ihre Wohnungen zurückkehren können, hieß es zudem. Auch die Sperrungen der Bundesstraße 9 sowie des Schienenverkehrs am Hauptbahnhof seien nach der Entschärfung am Vormittag aufgehoben worden.

Die US-amerikanische 50-Kilogramm-Fliegerbombe war am Mittwoch auf einer Baustelle in Bingen gefunden worden. Vor der Entschärfung am Sonntag mussten die Anwohner in einem Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle im Stadtteil Bingerbrück ihre Wohnungen verlassen. Bis zum Sonntag wurde die Fundstelle nach Angaben der Stadt rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst und dem Ordnungsamt bewacht.