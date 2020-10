Mönchengladbach

Hockey: Polo und UHC setzen sich in Spitzengruppe fest

04.10.2020, 18:16 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Herren des Hamburger Polo Club haben sich vorerst in der Spitzengruppe der Staffel B der Feldhockey-Bundesliga festgesetzt. Die an dritter Position liegenden Hanseaten besiegten am Sonntag den Tabellenführer Rot-Weiss Köln mit 2:0 (2:0), nachdem man am Samstag bereits einen 6:0 (1:0)-Erfolg über den Nürnberger HTC gefeiert hatte.

"Wir haben gegen Köln bisher immer nur am Erfolg geschnuppert. Jetzt waren wir mal dran", sagte Polo-Trainer Matthias Witthaus. In der Staffel A hat der UHC Hamburg seinen zweiten Platz mit dem 1:1 (0:0) gegen den HTHC und dem 6:2 (1:1) gegen den Großflottbeker THGC gefestigt.

Damen-Titelverteidiger Club an der Alster hat nach drei Niederlagen zu Beginn der Rückrunde in der Staffel A wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das Team von Trainer Jens George kommt dank der Erfolge Münchner SC (3:0) und beim Mannheimer HC (3:2) nun auf drei Siege in Serie. "Das Spiel in Mannheim hatte allerdings keinen Sieger verdient", räumte George ein.

Die Damen des Großflottbeker THGC bleiben zwar weiter ohne Sieg, erkämpften sich aber ein 0:0 bei Spitzenreiter Mannheimer SC und ein 1:1 (0:0) beim Münchner SC. "Wir freuen uns sehr über den Punkt und haben es am Ende über die Zeit gerettet", sagte Co-Trainerin Katharina Frank nach der Partie in Mannheim.