Proteste gegen Ausbau der A49 gehen weiter

05.10.2020, 01:33 Uhr | dpa

Die Proteste gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Nord- und Mittelhessen gehen weiter. Sobald die Rodungen des Waldes für den Bau der Strecke am Montag wieder starten, wird es nach der Ankündigung von Umweltschützern erneut Besetzungen und Aktionen geben. Am Wochenende waren die Arbeiten an der A49 eingestellt worden. Bei einer großen Demonstration am Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm hatten stattdessen zahlreiche Klima- und Umweltschützer friedlich gegen das Verkehrsprojekt protestiert.

Die A49 soll nach dem Lückenschluss Kassel und Gießen direkter miteinander verbinden. Im Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm sowie im Herrenwald bei Stadtallendorf, wo die Rodungen vergangene Woche bereits begonnen hatten, sollen mehrere Hektar Wald für das Verkehrsprojekt gefällt werden.