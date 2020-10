Beckum

Bewaffneter Raubüberfall auf Wettbüro

05.10.2020, 05:54 Uhr | dpa

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Montag in Beckum (Kreis Warendorf) ein Wettbüro überfallen. Laut Polizeiangaben trat der Räuber von hinten an einen Angestellten heran, als dieser gerade die Geschäftsräume zuschließen wollte. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte der maskierte Täter den 46-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld auf. Danach floh er zu Fuß mit dem Geld in einer Tüte. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen.