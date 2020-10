Rastenberg

Kinder finden Schreckschusswaffe im Fluss Lossa

05.10.2020, 10:12 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Kinder haben beim Spielen im Landkreis Sömmerda eine Schreckschusspistole im Fluss Lossa gefunden. Die Kinder entdeckten die Waffe am Sonntag in Rastenberg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die stark verrostete Pistole sei sichergestellt worden. Wegen des Zustands der Waffe konnte zunächst nicht festgestellt werden, ob sie noch geladen war.