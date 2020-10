Torgelow

Tod von Leonie: Bundesgerichtshof hebt Urteil in Teilen auf

05.10.2020, 10:23 Uhr | dpa

Der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow in Vorpommern muss in Teilen neu verhandelt werden. Wie das Landgericht Neubrandenburg am Montag mitteilte, hat der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen den Stiefvater teilweise aufgehoben. So habe der BGH gerügt, dass die Schwurgerichtskammer "keine eindeutigen Feststellungen zu einem eventuellen Tötungsvorsatz" des Verurteilten schon während der schweren Misshandlungen getroffen hat. Damit müsse eine andere Kammer des Landgerichts diesen Teil des Motivs noch einmal beleuchten.

Das sogenannten äußere Tatgeschehen habe der BGH aber bestätigt. Das Landgericht hatte den Stiefvater im Januar 2020 wegen Mordes durch Unterlassen, Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der 28 Jahre alte Verurteilte hatte dagegen Revision eingelegt. Er hatte die tödlichen Verletzungen des Kindes in der Wohnung der Familie im Januar 2019 als Folgen eines Treppensturzes erklären wollen, was die Kammer aber nicht glaubte.