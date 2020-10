Gnoien

Schmuck-Beute bei mutmaßlichem Einbrecher-Duo gefunden

05.10.2020, 10:40 Uhr | dpa

Der Betreiber eines Schmuckladens in Gnoien (Landkreis Rostock) kann nach einem Einbruch im März jetzt auf die Rückgabe etlicher hochwertiger Uhren und Schmuckgegenstände hoffen. Wie ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft am Montag sagte, wurden bei Durchsuchungen bei zwei Tatverdächtigen aus der Region Gnoien große Teile der Beute entdeckt. Da in den Zimmern und Wohnungen auch "waffenähnliche Gegenstände" und illegale Drogen gefunden wurden, wird gegen die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer nun auch wegen weiterer Straftaten ermittelt. Haftbefehle seien aber nicht erlassen worden.

Ende März - in einer Nacht von Samstag zu Sonntag - war die Schaufensterscheibe des Geschäftes in Gnoien eingeschlagen worden. Eine Passantin rief die Polizei. Der Wert der gestohlenen Ketten, Ringe und Uhren war auf 25 000 Euro geschätzt worden. Nach umfangreichen Ermittlungen sowie Hinweisen von Zeugen war die Polizei auf die Spur der Männer gekommen. Neben Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz soll das Duo an weiteren Diebstählen in der Region beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen dauerten an.