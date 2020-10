Jena

Fast 1,7 Millionen Euro Überbrückungshilfe für Studierende

05.10.2020, 10:52 Uhr | dpa

Studenten sitzen an Arbeitsplätzen in der Universitätsbibliothek. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

In Thüringen sind an Studierende staatliche Corona-Hilfen in Höhe von fast 1,7 Millionen Euro ausbezahlt worden. Insgesamt hätten bis zum 2. Oktober 5262 Studentinnen und Studenten entsprechende Anträge beim Studierendenwerk Thüringen vollständig eingereicht und seien dort bearbeitet worden, teilte die Sprecherin des Studierendenwerks, Rebecca Heuschkel, am Montag auf Anfrage mit. 1315 Anträge hätten abgelehnt werden müsse, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. 26 Anträge seien noch offen, da Nachforderungen gestellt worden seien.

Studierende konnten für die Monate Juni, Juli und August bis zu 500 Euro monatlich aus Bundesmitteln erhalten. Vom Land waren bis zu 800 Euro drin. Wegen der Corona-Krise haben viele Studentinnen und Studenten ihre Nebenjobs etwa in der Gastronomie oder im Einzelhandel verloren. Die Antragsfrist endete im September.