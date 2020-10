Ankum

Maskierte sprengen Geldautomaten

05.10.2020, 12:07 Uhr | dpa

Maskierte Täter haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in einer Filiale der Oldenburgischen Landesbank in Ankum im Landkreis Osnabrück gesprengt. Dabei hätten sie Bargeld erbeutet, teilte die Polizei mit. Eine Explosion riss den Angaben zufolge gegen 3.30 Uhr Anwohner aus dem Schlaf. Beim Blick aus dem Fenster konnten sie demnach erkennen, dass ein Maskierter in ein vor der Bank wartendes graues Auto mit niederländischem Kennzeichen stieg. Dann raste der Wagen davon. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Sprengung beschädigte den Innenraum samt Geldautomat sowie den verglasten Eingang der Bank schwer.