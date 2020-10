Wetzlar

Naturschützer: Bis zu 250 000 Kraniche über Hessen erwartet

05.10.2020, 15:15 Uhr | dpa

Vogelexperten erwarten in den nächsten Wochen bis zu 250 000 über Hessen fliegende Kraniche. Das Land liegt auf einer Hauptzugroute von der Ostsee in die Winterquartiere der Vögel im Südwesten Europas, wie der Naturschutzbund (Nabu) am Montag mitteilte. In den vergangenen Wochen seien bereits etwa 1000 Kraniche nach Süden geflogen. Ab Mitte Oktober seien auch Tage möglich, an denen bis zu 50 000 Tiere über Hessen hinwegziehen.

Die Kraniche ziehen den Angaben nach bevorzugt bei Hochdruckwetter, da sie dann von östlichen Winden mitgetragen werden und so Kraft sparen. Bei günstigen Flugbedingungen können die bis zu 1,30 Meter großen Tiere ohne Halt bis nach Südeuropa fliegen. Manche Tiere legen bei Wetterumschwüngen aber auch eine Rast in Hessen ein, etwa im Amöneburger Becken oder in den Flusstälern von Fulda, Werra, Schwalm, Ohm und Lahn.

Naturbeobachter können die ziehenden Kraniche an ihrer keilförmigen Formation und den trompetenartigen Rufen erkennen. Rastende Tiere sollten aber nicht gestört werden. Viele Kraniche haben laut Nabu bereits eine weite Flugstrecke hinter sich und brauchen Ruhe und die Möglichkeit, etwas zu fressen. Menschen sollten an den Rastplätzen einen Abstand von mindestens 300 Metern einhalten.