Plauen

Vogtland lockert Corona-Auflagen: 129 Neu-Fälle in Sachsen

05.10.2020, 16:47 Uhr | dpa

Das Vogtland hat nach einem Rückgang der Infektionszahlen seine Corona-Auflagen gelockert. Die am 22. September erlassene Allgemeinverfügung für Gebiete mit erhöhtem Risiko wurde aufgehoben, wie das Landratsamt am Montag mitteilte. Weil die Zahl der Neuinfektionen zeitweise die Grenze von 35 pro 100 000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen überschritten hatte, wurden etwa in Markneukirchen, Adorf und Bad Elster private Zusammenkünfte, Feiern und Ansammlungen im öffentlichen Raum eingeschränkt.

Unterdessen ist die Zahl der Corona-Infektionen am Montagnachmittag in Sachsen auf 7516 gestiegen - das sind 129 Fälle mehr als noch am Freitag. In Dresden und Leipzig wurden übers Wochenende jeweils mehr als 30 Neuinfektionen registriert. In der Landeshauptstadt gab es an einer Oberschule in Trachau einen Corona-Fall. Eine neunte Klasse muss daher bis Mitte Oktober in häusliche Quarantäne. Auch in einem Pflegeheim im Dresdner Zentrum gab es eine Infektion.

Im Landkreis Görlitz musste eine Kita-Gruppe ebenfalls in häusliche Isolation, nachdem sich ein Kind nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Alle betroffenen ‎Kinder sowie eine Erzieherin sollen nun vom Gesundheitsamt getestet werden.

Die Zahl der mit oder an einer Coronavirus-Infektion Gestorbenen lag in Sachsen zuletzt unverändert bei 238.