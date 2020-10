Wesselburen

Inzwischen 50 Corona-Infizierte im Kreis Dithmarschen

05.10.2020, 18:23 Uhr | dpa

Die Zahl der akuten Corona-Fälle im Kreis Dithmarschen ist auf 50 gestiegen. Am Montag seien sieben hinzugekommen, davon beträfen sechs Fälle in Wesselburen getestete Rumänen, teilte ein Kreissprecher mit. Damit seien inzwischen 14 der insgesamt 215 Tests, die am vergangenen Donnerstag freiwillig von rumänischen Mitbürgern gemacht wurden, positiv ausgefallen. Es lägen aber noch nicht von allen Tests die Laborergebnisse vor. Konkrete Zahlen, wie viele Testergebnisse noch fehlen, nannte der Sprecher nicht.

In der vom Coronavirus stark betroffenen Kleinstadt Wesselburen im Kreis Dithmarschen hatten sich außer den 215 rumänischen Einwohnern auch 94 Schüler und Lehrer der örtlichen Grundschule freiwillig testen lassen. Es habe kein einziges positives Ergebnis gegeben, sagte der Kreissprecher.

In der Kleinstadt Wesselburen leben 3400 Menschen, darunter etwa 500 Rumänen. Viele von ihnen sind in der Landwirtschaft tätig. Es hatte bereits 28 Corona-Fälle in der rumänische Gemeinschaft vor der Massentestung gegeben. Addiert man die 14 neuen Fälle hinzu, gab es bisher 42 Fälle unter den rumänischen Mitbürgern, von denen viele nach Angaben von Bürgermeister Heinz-Werner Bruhs (CDU) als Großfamilien in sehr beengten Verhältnissen leben.

Die Tests für die rumänischen Mitbürger waren von der Kreisverwaltung auf dem Gelände einer Arztpraxis angeboten worden. Parallel wurden Schüler und Lehrer in der Grundschule getestet. Anlass war die Corona-Infektion einer Viertklässlerin gewesen.

Der Inzidenz-Wert auf 100 000 Bewohner gerechnet in den vergangenen sieben Tagen betrug im Kreis Dithmarschen laut Robert Koch-Institut 10,5 Fälle. Er lag damit deutlich unter dem Grenzwert 50, bei dem eine Region als Risikogebiet eingestuft wird.