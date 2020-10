Lehrberg

Güterwaggons abgekoppelt: Betonplatten auf Schienen gelegt

06.10.2020, 09:37 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Mittelfranken zwei Waggons eines haltenden Güterzugs abgekoppelt und Betonplatten auf die Gleise gelegt. Die Bundespolizei ermittelt jetzt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, wie es in einer Mitteilung am Dienstag hieß. Der Güterzug hatte am Samstag am Bahnhof in Lehrberg (Landkreis Ansbach) wegen einer Baustelle im Gleis etwa eine halbe Stunde lang gehalten. In der Zeit machten sich die Täter unbemerkt an den Wagen zu schaffen und legten zwei massive Betonplatten zwischen die Räder eines Waggons. Eine Fehlermeldung machte den Zugführer kurz vor der Weiterfahrt auf die Manipulation aufmerksam.