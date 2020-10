Wiesbaden

Umweltschützer protestieren am Landtag: Weiterbau der A 49

06.10.2020, 09:52 Uhr | dpa

Umweltschützer haben aus Protest gegen den Weiterbau der A 49 am hessischen Landtag in Wiesbaden ein Plakat angebracht. Aktivisten seilten sich am Dienstagmorgen an der Fassade ab und entrollten ein Banner mit der Aufschrift "Ausbau der A 49 sofort stoppen! Wald statt Asphalt", wie die Umweltorganisation Robin Wood mitteilte. Die Landesregierung wurde aufgefordert, den Polizeieinsatz gegen die Waldbesetzung sowie die Rodungsarbeiten zu stoppen.

"In Zeiten von Klimakrise und Artensterben ist eine sozial-ökologische Mobilitätspolitik erforderlich und kein Neubau von Autobahnen wie der A49", erklärte Robin Wood. Eine Räumung mitten in der Corona-Pandemie durchzusetzen, sei besonders riskant und verantwortungslos. Dass die in Hessen mitregierenden Grünen den Kurs mittrügen, kritisierte die Organisation scharf.

Der Konflikt um die Rodungen hatte sich am Montag fortgesetzt. Die Baumfällarbeiten und der Protest konzentrierten sich auf den Maulbacher Wald bei Homberg (Ohm). Die Polizei hatte das Gebiet rund um die Fällarbeiten weiträumig abgesperrt und Aktivisten von Bäumen und aus dem Wald gebracht.