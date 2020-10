Garching bei München

Physik-Nobelpreis für Forscher in Bayern: Freude in Garching

06.10.2020, 12:55 Uhr | dpa

Der Nobelpreis für Physik für Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik hat in Garching bei München große Freude ausgelöst. Die Verleihung sei für das Institut eine große Ehre, sagte Genzels Sekretärin am Dienstag. Das Telefon stehe seitdem nicht mehr still. Am Nachmittag sei eine Pressekonferenz geplant - wann, war zunächst noch unklar.