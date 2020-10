Wiesbaden

Mehr als 16 700 Studierende stellen Corona-Nothilfe-Antrag

07.10.2020, 05:27 Uhr | dpa

Hessische Studierende haben bis zum 1. August mehr als 16 700 Anträge auf Nothilfe in der Corona-Pandemie gestellt. Wie aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervorgeht, wurden gut 38 Prozent der Anträge abgelehnt. Demnach habe in vielen Fällen keine Notlage vorgelegen, die durch die Corona-Krise ausgelöst worden sei.

Zu den häufigsten Gründen für eine Ablehnung zählten auch, dass die Unterlagen unvollständig oder unlesbar gewesen seien oder die Frist für Nachbesserungen ohne Rückmeldung verstrichen sei. Die Anträge werden von den Studentenwerken in Marburg, Frankfurt, Gießen, Kassel und Darmstadt bearbeitet.

Das hessische Wissenschaftsministerin hatte im April zunächst 395 000 Euro für schnelle Hilfen für Studenten bereitgestellt. Ende April trat dann ein Hilfsprogramm des Bundes in Kraft, dass neben zinslosen Studienkrediten auch insgesamt 100 Millionen Euro für Zuschüsse vorsieht. Die Anträge für diese Zuschüsse können seit Mitte Juni gestellt werden. Aus dem Bundesfonds sind rund 10 Millionen Euro für Hessen vorgesehen.

Das Land Hessen hält weitere 10 Millionen Euro an Nothilfen für Studierende aus dem Corona-Sondervermögen bereit. Ausgezahlt werde erst, wenn die Bundesmittel erschöpft seien, teilte das Ministerium mit.