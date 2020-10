Güglingen

Schaden in Millionenhöhe nach Brand bei Gerüsthersteller

07.10.2020, 06:31 Uhr | dpa

Bei einem Brand in Güglingen (Kreis Heilbronn) ist ein Schaden zwischen drei und fünf Millionen Euro entstanden. Von dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch war nach Polizeiangaben eine Maschine in dem Betrieb eines Gerüstherstellers im Stadtteil Eibensbach betroffen. Gebäude brannten nicht. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache war zunächst unklar.