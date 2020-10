Rodeberg

50 000 Euro Schaden nach Brand in Werkstatt

07.10.2020, 08:06 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Werkstatt ist ein Sachschaden in Höhe von mindestens 50 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fing vermutlich der Ofen in der kleinen Werkstatt eines Zimmermanns im Rodeberger Ortsteil Struth (Unstrut-Hainich-Kreis) am Dienstagnachmittag Feuer. Daraufhin stand die gesamte Werkstatt in Flammen. Es gab keine Verletzten.